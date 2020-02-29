Себальос отказывается возвращаться в "Реал" из-за Зидана

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Себальос отказывается возвращаться в "Реал" из-за Зидана

Полузащитник "Реала" Дани Себальос не намерен возвращаться в клуб по окончании аренды в "Арсенале".

Как сообщает AS, 23-летний игрок не желает играть под руководством Зинедина Зидана, с которым у него случались конфликты.

Действующий контракт Себальоса с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне испанец провел за "Арсенал" 22 матча, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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