Себальос планирует продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос планирует продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 21-летний хавбек остался разочарован тем, что ему так и не был предоставлен шанс проявить себя в стане королевского клуба. Поэтому следующим летом он будет готов принять предложение "Ливерпуля", который заинтересован в его подписании.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 16 играх за "Реал".

Напомним, "Реал" может подписать Погба за 120 миллионов евро. | soccernews.ru