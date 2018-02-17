Себальос планирует продолжить карьеру в АПЛ

Теги дани себальосливерпульреал мадрид

Себальос планирует продолжить карьеру в АПЛПолузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос планирует продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 21-летний хавбек остался разочарован тем, что ему так и не был предоставлен шанс проявить себя в стане королевского клуба. Поэтому следующим летом он будет готов принять предложение "Ливерпуля", который заинтересован в его подписании.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 16 играх за "Реал".

Напомним, "Реал" может подписать Погба за 120 миллионов евро. | soccernews.ru

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