Себальос покинет "Арсенал"

Фото: инстаграм Дани Себальоса

Лондонский "Арсенал" не будет выкупать трансфер полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса, сообщает El Confidencial.

По сведениям источника, руководство английского клуба также приняло решение не продлевать аренду игрока. Таким образом, испанец вернется в "Реал" и постарается завоевать место в основном составе.

В нынешнем сезоне 24-летний Себальос провел за "Арсенал" 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

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