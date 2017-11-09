Себальос получил предложение от европейского гранда

Теги реал мадридювентусдани себальос

Себальос получил предложение от европейского грандаПолузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос может покинуть королевский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, 21-летний хавбек получил предложение от туринского "Ювентуса", который интересовался им еще летом. В настоящее время футболист рассматривает вариант с переездом в итальянскую Серию А.

В нынешнем сезоне Себальос провел всего 284 минуты на поле в матчах за "Реал", отметившись за отведенное ему время 2 забитыми мячами.

Напомним, "Шальке" отказался продавать Горетцку "Ювентусу". | soccernews.ru

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