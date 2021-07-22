Себальос получил серьезную травму в матче с Египтом на Олимпиаде (фото)

Фото: инстаграм Себальоса/Автор неизвестен

Сборная Испании на олимпийских играх в Токио сыграла в нулевую ничью со сборной Египта.

Капитан испанской команды и хавбек мадридского "Реала" Дани Себальос получил серьезную травму лодыжки в конце первого тайма.

Как сообщает авторитетный испанский журналист Серхио Сантос, данное повреждение может привести к серьезным последствиям, однако настоящая степень тяжести травмы должна определится в ближайшие 48 часов.

Футболист египетской сборной получил за данный эпизод желтую карточку.

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