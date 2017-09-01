Себальос получил травму

Полузащитник "Реала" и молодёжной сборной Испании Дани Себальос травмировался в товарищеском матче против сверстников из Италии.

Как сообщает Marca, после поединка 21-летний футболист жаловался на боль в шее и головокружение. Медицинский штаб команды принял решение отвезти хавбека в больницу.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления Себальоса станут известны после прохождения медобследования.

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