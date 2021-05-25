Себальос попрощался с "Арсеналом"
Полузащитник Дани Себальос посвятил пост в инстаграме своему уходу из лондонского "Арсенала".
Испанец поблагодарил тренеров, персонал клуба и болельщиков, отметив, что их любовь позволила ему почувствовать себя "гуннером".
24-летний футболист в ближайшее время вернётся в мадридский "Реал", с которым его связывает контракт до 2023 года.
Себальос провёл в "Арсенале" два сезона на правах аренды, сыграл 77 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: "Арсенал" возобновил интерес к хавбеку "Норвича". | http://soccernews.ru
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