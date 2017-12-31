Себальос поссорился с Зиданом

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Себальос поссорился с Зиданом

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос поссорился с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом, сообщает испанская пресса.

21-летний футболист начал открыто выражать недовольство дефицитом игровой практики и однажды выпалил: "Лучше бы я в своё время выбрал "Барселону".

По всей видимости, из-за конфликта с наставником Себальос постарается покинуть "Реал" уже в январе.

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