Себальос поставил Месси выше Роналду
Испанские журналисты выедали интересные факты из жизни новоиспеченного полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса.
Так, в 2014 году в своем твиттере тогда еще игрок севильского "Бетиса" написал не одно сообщение восхваляющее форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, который в то время в составе национальной сборной Аргентины добирался до финала Чемпионата Мира. В противовес этому Себальос не написал ни одного твита, где бы упоминался его теперешний одноклубник Криштиану Роналду.
Напомним, Роналду дал совет Неймару. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20