Себальос поставил Месси выше Роналду

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Себальос поставил Месси выше РоналдуИспанские журналисты выедали интересные факты из жизни новоиспеченного полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса.

Так, в 2014 году в своем твиттере тогда еще игрок севильского "Бетиса" написал не одно сообщение восхваляющее форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, который в то время в составе национальной сборной Аргентины добирался до финала Чемпионата Мира. В противовес этому Себальос не написал ни одного твита, где бы упоминался его теперешний одноклубник Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду дал совет Неймару. | soccernews.ru

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