Себальос прокомментировал свой переход в "Арсенал"

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Себальос прокомментировал свой переход в "Арсенал"

Новичок "Арсенала" Дани Себальос поделился эмоциями после своего перехода из "Реала" в лондонский клуб.

"Горд, что смогу носить эту футболку. Я присоединяюсь к команде с богатой историей. Это шаг вперёд в моей карьере. Ключевым моментом в моём переходе стал тренер. Унаи Эмери хорошо знаком с моей игрой. Я с нетерпением жду возможности начать работу со своими новыми партнёрами и как можно быстрее освоиться в команде. Очень рад, что смогу помочь "Арсеналу" в достижении целей", - цитирует 22-летнего испанца официальный сайт "канониров".

Напомним, что "Арсенал" арендовал Себальоса на один год. Другие детали сделки пока неизвестны.

Хавбек провёл в "Реале" два сезона, сыграл 56 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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