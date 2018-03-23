Себальос рассказал о своей мечте

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Себальос рассказал о своей мечте

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос рассказал о своей мечте.

"Моя главная мечта - стать важным игроком для "Реала". Да, в моей ситуации нужно подходить к этому с большим терпением. Но я молод и полон амбиций. Я хотел бы чаще выходить на поле, но с другой стороны я и так узнаю всё больше, что помогает мне набраться опыта" - цитирует 21-летнего хавбека AS.

В этом сезоне Себальос сыграл за "Реал" 19 матчей и забил 2 гола. Его контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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