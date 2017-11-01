Себальос рассматривает вариант с переездом в Италию

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос рассматривает вариант со своим переездом в итальянскую Серию А.

Как информирует Diario Gol, 21-летний хавбек вполне будет готов принять предложение "Милана", который планирует заполучить его в аренду уже в зимнее трансферное окно. Однако окончательное решение по своему будущему Себальос, не сумевший закрепиться в основной обойме королевского клуба, намерен принять через месяц.

Напомним, Перес намерен расстаться с одним из ключевых игроков в построениях Зидана. | soccernews.ru