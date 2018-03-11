Себальос раздумывает над тремя предложениями

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос раздумывает над предложениями трех клубов, которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям испанской прессы 21-летний хавбек уже окончательно решил, что ближайшим летом он сменит клубную прописку. Продолжить свою карьеру перспективный игрок рассчитывает в "Ливерпуле", лондонском "Арсенале" либо "Роме", которые хотят видеть его в своих рядах.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 19 матчах за "Реал".

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Эйбар". | soccernews.ru