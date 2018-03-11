Себальос раздумывает над тремя предложениями

Теги ромареал мадриддани себальосарсенал лондонливерпуль

Себальос раздумывает над тремя предложениямиПолузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос раздумывает над предложениями трех клубов, которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям испанской прессы 21-летний хавбек уже окончательно решил, что ближайшим летом он сменит клубную прописку. Продолжить свою карьеру перспективный игрок рассчитывает в "Ливерпуле", лондонском "Арсенале" либо "Роме", которые хотят видеть его в своих рядах.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 19 матчах за "Реал".

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Эйбар". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге

"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов