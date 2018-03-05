Себальос разочарован своим переходом в "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос остался разочарован своим летним переходом в королевский клуб.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, 21-летний хавбек, уходя из севильского "Бетиса", не надеялся, что сходу станет игроком основного состава "сливочных", однако рассчитывал, что будет более стабильно выходить на поле. Нынешнее же положение футболиста вынудило его признать, что прошлым летом он совершил ошибку, отдав предпочтение "Реалу" перед каталонской "Барселоной", которая также была готова его подписать.

Напомним, в "Реале" утвердили список потенциальных кандидатов на замену Зидану. | soccernews.ru