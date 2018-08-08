Себальос: "Реал" не заметит отсутствия Роналду"

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Себальос: "Реал" не заметит отсутствия Роналду"Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос сделал весьма громкое заявление об уходе из клуба его бывшего партнера по команде Криштиану Роналду.

"Сейчас мы играем по-другому, изменились многие вещи. Но реальность заключается в том, что у этого "Реала" есть кому забивать: Бэйл, Бензема, Марко Асенсио... Мы не заметим отсутствия Криштиану", - цитирует 22-летнего хавбека Marca.

Напомним, Сауль прокомментировал уход Роналду из "Реала". | soccernews.ru

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