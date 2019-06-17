Себальос резко ответил Зидану

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос не скрывает своих натянутых отношений с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

Как сообщает AS, 22-летний футболист во время беседы с французским наставником по окончании минувшего сезона был резок в выражениях.

Зидан встретился с испанским хавбеком, чтобы лично объявить ему о том, что он не рассчитывает на него в будущем.

"Нет проблем, мистер. Я тоже не хочу продолжать работу с вами", - дерзко ответил Себальос.

В прошлом сезоне игрок забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 34 матчах. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: Азар: "Я полюбил футбол благодаря Зидану". | http://soccernews.ru