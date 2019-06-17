Себальос резко ответил Зидану
Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос не скрывает своих натянутых отношений с главным тренером команды Зинедином Зиданом.
Как сообщает AS, 22-летний футболист во время беседы с французским наставником по окончании минувшего сезона был резок в выражениях.
Зидан встретился с испанским хавбеком, чтобы лично объявить ему о том, что он не рассчитывает на него в будущем.
"Нет проблем, мистер. Я тоже не хочу продолжать работу с вами", - дерзко ответил Себальос.
В прошлом сезоне игрок забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 34 матчах. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2023 года.
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