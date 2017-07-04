Себальос сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом"

Полузащитник севильского "Бетиса" Дани Себальос сделал выбор между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом", которые в нем заинтересованы.

Как информирует Mundo Deportivo, 20-летний хавбек во время переговоров с представителями "сине-гранатовых" сообщил, что он мечтает выступать именно за их клуб. Несмотря на это заявление футболиста, в "Барсе" опасаются, что "сливочные" могут перебить их 15-миллионное предложение по Себальосу, что поставит под сомнение возможный переезд перспективного игрока в столицу Каталонии.

Напомним, одна из трансферных целей "Реала" не против перебраться в "Барселону". | soccernews.ru