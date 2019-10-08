Себальос сказал, что не наслаждался футболом в "Реале"
Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос рассказал, что думает о времени, когда он выступал в "Реале". Об этом сообщает Marca.
"У "Реала" все отлично. Там есть несколько травмированных игроков.
Сейчас в "Арсенале" я чувствую себя хорошо. Я хотел уйти из "Реала", это было очевидно, в итоге я успешно покинул клуб.
Сейчас я там, где счастлив. Моя цель - выходить на поле и наслаждаться футболом. В предыдущие два года у меня этого не было", - сказал Себальос.
Напомним, "Арсенал" арендовал 23-летнего игрока у "Реала" этим летом до конца сезона.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|8
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|Арсенал Лондон
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|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3