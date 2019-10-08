Себальос сказал, что не наслаждался футболом в "Реале"

Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос рассказал, что думает о времени, когда он выступал в "Реале". Об этом сообщает Marca.

"У "Реала" все отлично. Там есть несколько травмированных игроков.

Сейчас в "Арсенале" я чувствую себя хорошо. Я хотел уйти из "Реала", это было очевидно, в итоге я успешно покинул клуб.

Сейчас я там, где счастлив. Моя цель - выходить на поле и наслаждаться футболом. В предыдущие два года у меня этого не было", - сказал Себальос.

Напомним, "Арсенал" арендовал 23-летнего игрока у "Реала" этим летом до конца сезона.

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