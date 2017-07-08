Себальос согласовал личный контракт со своим новым клубом

Полузащитник севильского "Бетиса" Дани Себальос согласовал условия личного контракта с мадридским "Реалом".

Как информирует AS, 20-летний полузащитник подпишет с королевским клубом соглашение сроком на шесть лет. Трансфер перспективного футболиста обойдется "сливочным" в 18 миллионов евро - 15 миллионов получит "Бетис", а 3 миллиона будут перечислены на счет самого игрока в качестве подписного бонуса. Уже в понедельник Себальос пройдет медосмотр в "Реале".

Напомним, Себальос дал ответ "Реалу". | soccernews.ru