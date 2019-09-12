Себальос сравнил Обамеянга с Роналду

Хавбек "Арсенала" Дани Себальос сравнил форварда Пьера-Эмерика Обамеянга с игроком "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.

"Обамеянг похож на Роналду, когда тот выступал в "Реале". Он чувствует, когда надо забивать. Он всегда в голевой ситуации. Уверен, он принесет много пользы "Арсеналу", - сказал Обамеянг.

Напомним, Себальос стал игроком "Реала" этим летом.

"Реал" после трех туров Примеры занимает 5 место, набрав 5 баллов.

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