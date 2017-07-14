Себальос стал игроком "Реала"
Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Бетиса" Дани Себальоса.
Сумма трансфера пока не разглашается. Ранее сообщалось, что королевский клуб заплатит за 20-летнего испанца от 15 до 18 миллионов евро.
Себальос поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2023 года. Презентация футболиста запланирована на 20 июля.
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|Севилья
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|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
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|Атлетик Бильбао
|38
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|Эспаньол
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|56
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|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
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|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
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|Сельта Виго
|38
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|Бетис
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|Депортиво Ла-Корунья
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|36
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|38
|20