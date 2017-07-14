Себальос стал игроком "Реала"

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Себальос стал игроком "Реала"

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Бетиса" Дани Себальоса.

Сумма трансфера пока не разглашается. Ранее сообщалось, что королевский клуб заплатит за 20-летнего испанца от 15 до 18 миллионов евро.

Себальос поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2023 года. Презентация футболиста запланирована на 20 июля.

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