Себальос указал на грубую судейскую ошибку в матче Испания - Англия

Полузащитник сборной Испании Дани Себальос указал на грубую судейскую ошибку в матче Лиги Наций против Англии.

На 63-й минуте вратарь "трёх львов" Джордан Пикфорд попытался в своей штрафной площади обыграть форварда "Фурии Рохи" Родриго, но потерял мяч и затем с помощью рук останавливал соперника.

Jordan Pickford....what are you doing, mate???#Spain rightly aggrieved not to get a penalty, after Pickford lost the ball to Rodrigo in the box and then hauled him down.#ESPENG #NationsLeague pic.twitter.com/AkrKQ9QuO4