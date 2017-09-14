Себальос: "Уже неплохо освоился в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос высказался о своей адаптации в новом клубе.

" Я приехал сюда, зная ситуацию в команде. Тренер придает мне уверенности, я много работаю, чтобы получать игровое время, и я надеюсь продолжать упорно трудиться. Я знаю, что со мной конкурируют другие игроки, которые находятся выше меня в игровом плане, но я пришел в лучший клуб мира. Я уже неплохо освоился. С такими квалифицированными партнерами по команде все дается проще ", - цитирует 21-летнего хавбека Marca.

Напомним, в матче против "Реала Сосьедад" "Реалу" не помогут сразу четыре ключевых игрока. | soccernews.ru