Себальос: "Уже неплохо освоился в "Реале"

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Себальос: "Уже неплохо освоился в "Реале"Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос высказался о своей адаптации в новом клубе.

"Я приехал сюда, зная ситуацию в команде. Тренер придает мне уверенности, я много работаю, чтобы получать игровое время, и я надеюсь продолжать упорно трудиться. Я знаю, что со мной конкурируют другие игроки, которые находятся выше меня в игровом плане, но я пришел в лучший клуб мира. Я уже неплохо освоился. С такими квалифицированными партнерами по команде все дается проще", - цитирует 21-летнего хавбека Marca.

Напомним, в матче против "Реала Сосьедад" "Реалу" не помогут сразу четыре ключевых игрока. | soccernews.ru

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