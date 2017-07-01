Себальос: "В данный момент у меня не то настроение, и я не думаю о будущем"

Хавбек "Бетиса" Дани Себальос рассказал о своем будущем.

"В данный момент у меня не то настроение, и я не думаю о будущем. Хочу абстрагироваться от футбола и провести отпуск со своей семьей. А через пару недель начну рассматривать предложения и думать о будущем. Хочу ближайшие недели провести спокойно" - цитирует Себальоса AS.

Напомним, что в финале Евро-2017 U-21 сборная Испании проиграла Германии, однако Себальос стал лучшим футболистом турнира.

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