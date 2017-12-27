Себальос ведет переговоры о своем уходе из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос ведет переговоры о своем уходе из клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 21-летний хавбек уже контактировал с итальянской "Ромой". Кроме того, им интересуются лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль". Однако королевский клуб не намерен терять перспективного футболиста, поэтому вполне вероятно, что сменить команду Себальос сможет только на правах аренды.

Напомним, покинуть "Реал" также может и Бензема. | soccernews.ru