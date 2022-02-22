Себальос видит себя вне "Реала"

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Себальос видит себя вне "Реала"

Фото: инстаграм Себальоса\Автор неизвестен

Испанский полузащитник мадридского "Реала" Даниэль Себальос с высокой долей вероятности покинет королевский клуб уже ближайшим летом.

Как сообщает журналист Пако Дельгадо, Себальос видит себя в составе "Бетиса" в следующем сезоне. Напомним, что "Реал" покупал игрока именно из "Бетиса" в 2017 году.

По информации источника, Себальос покинет "Мадрид", если Карло Анчелотти останется на посту главного тренера, поскольку понимает, что не будет получать много игрового времени.

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