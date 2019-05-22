Себальос, возможно, перейдет в "Тоттенхэм"

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Себальос, возможно, перейдет в "Тоттенхэм"

Хавбек "Реала" Дани Себальос этим летом может покинуть команду. Об этом сообщает As.

По данным издания, в игроке заинтересован "Тоттенхэм". Однако сам футболист пока не принял решение. 

Главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино хочет заменить 22-летним Себальосом полузащитника Кристиана Эриксена, который перейдет в другой клуб этим летом.

Ранее наставник мадридцев Зидан сказал футболисту о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Однако клуб планирует или отпустить игрока в аренду, или продать с опцией обратного выкупа.

В нынешнем сезоне Себальос участвовал в 23 матчах, забив 3 гола в Примере.

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