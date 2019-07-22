Себальос выбирает между двумя клубами

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Себальос выбирает между двумя клубами

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос с высокой долей вероятности продолжит карьеру в АПЛ.

Как сообщает AS, 22-летнему футболисту необходимо сделать выбор между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом".

При этом королевский клуб отказывается продавать перспективного испанца, настаивая на аренде.

В прошлом сезоне Себальос сыграл за "Реал" 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с "бланкос" рассчитан до 2023 года.

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