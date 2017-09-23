Себальос забил дебютный гол за "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос открыл счёт в матче шестого тура Примеры против "Алавеса".

Таким образом, 21-летний футболист забил дебютный гол в составе "сливочных". Стоит отметить, что игра с баскской командой стала для Себальоса четвёртой за королевский клуб.

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