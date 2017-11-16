Себальос: "Завоюю доверие Зидана"

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Себальос: "Завоюю доверие Зидана"Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос высказался о своем положении в команде.

"Я бы хотел играть больше - это нормально. Все игроки хотят играть как можно больше. Все, что мне нужно делать - это усердно работать, чтобы получать больше игрового времени. Я завоюю доверие тренера. Он - тот, кто хотел, чтобы я находился здесь с самого начала", - цитирует 21-летнего хавбека sport.es.

Напомним, Деле Алли сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной". | soccernews.ru

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