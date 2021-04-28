Себальос заявил, что хочет покинуть "Арсенал"

Фото: Твиттер @DaniCeballos46

Хавбек "Реала" Дани Себальос, выступающий за "Арсенал" на правах аренды, сообщил, что хотел бы покинуть лондонский клуб и вернуться в Ла Лигу.

"У меня не самый хороший период, в этом году мне не хватает прошлогоднего постоянства. Признаюсь, мне больше нравится чемпионат Испании. В Англии больше конкуренции, но Испания больше подходит мне по стилю. Продлить аренду в "Арсенале" будет тяжело и "Реалу", и мне. В августе мне исполнится 25 лет, хочется найти клуб, которому я буду по настоящему полезен. Мне очень нравится "Бетис", я — фанат этой команды, мне нравится ее тренер, Мануэль Пеллегрини. Слежу за ними постоянно", — приводит Onda Cero слова Себальоса.

В текущем сезоне 24-летний испанец выходил на поле в 23 матчах АПЛ за "Арсенал", в которых отдал 3 результативных передачи.