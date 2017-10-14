Себальос: "Зидан сказал, что я получу свой шанс, если буду хорошо работать"

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос высказался о своем нынешнем положении в команде.

" Моя презентация была прекрасным событием. На ней было шесть тысяч или семь тысяч человек! Рамос посоветовал оставаться спокойным и Зидан меня также успокоил, сказав мне , что я получу свой шанс, если я буду работать хорошо ", - цитирует 21-летнего хавбека le10sport.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против "Хетафе". | soccernews.ru