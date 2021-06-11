Себастьян Абреу завершил карьеру. Он поиграл за 31 клуб
Известный уругвайский футболист Себастьян Абреу принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Карьера нападающего продлилась 27 лет (1994-2021). За это время он успел поиграть за 31 клуб.
С марта этого года 44-летний форвард числился в "Суд Америке".
За сборную Уругвая Абреу сыграл 70 матчей и забил 26 голов.
Не пропустите: Погребняк не исключил, что летом завершит карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Евгеньев прокомментировал своё вхождение в итоговую заявку сборной России на Евро-2020
-
Василий Березуцкий обижен, что ЦСКА назначил Олича, а не его
-
Моуринью: "Роналду должен сейчас же покинуть Италию и оставить меня в покое"
-
"Рубин" подписал сына легенды "Локомотива"
-
Салах - лучший игрок сезона АПЛ по версии болельщиков
-
Себастьян Абреу завершил карьеру. Он поиграл за 31 клуб
-
Ибрагимовичу может потребоваться операция на колене
-
Президент "Баварии" отреагировал на слухи о возможном уходе Левандовски
-
"Краснодар" отправил Уткина в аренду в "Ахмат"
-
"Реал" определился с будущим Марсело
-
Официально: Ильин перешёл в "Краснодар"
-
"Севилья" хочет вернуть Серхио Рамоса
-
Погба прокомментировал информацию о конфликте в сборной Франции
-
2
Украинский депутат предложил добавить на форму сборной несколько регионов России
-
"Зенит" продлил контракт с Кержаковым
-
Два игрока сборной Бельгии не полетели на матч с Россией
-
Газизов выиграл суд у "Спартака" по делу о выплате компенсации за увольнение
-
"Ливерпуль" нашёл замену Вейналдуму в Бундеслиге
-
Черчесов объяснил замену Мостового на Евгеньева в заявке сборной России
-
"Зенит" начнёт сезон РПЛ двумя гостевыми играми: названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18