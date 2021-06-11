Себастьян Абреу завершил карьеру. Он поиграл за 31 клуб

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Известный уругвайский футболист Себастьян Абреу принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Карьера нападающего продлилась 27 лет (1994-2021). За это время он успел поиграть за 31 клуб.

С марта этого года 44-летний форвард числился в "Суд Америке".

За сборную Уругвая Абреу сыграл 70 матчей и забил 26 голов.

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