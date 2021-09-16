Себастьян Аллер признан игроком недели в Лиге чемпионов

Теги лига чемпионов уефааякссебастьян аллер

Себастьян Аллер признан игроком недели в Лиге чемпионовФото: инстаграм Лиги чемпионов/Автор неизвестен

УЕФА назвал лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Этим футболистом стал форвард "Аякса" Себастьян Аллер, забивший 4 мяча в игре со "Спортингом" (5:1).

На награду также претендовали хавбек дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем, нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски и полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку.

Также не пропустите: "Барселона" ведет переговоры с Мендешем о контракте Фати. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Директора "Барселоны" потребовали уволить Кумана уже сейчас

Директора "Барселоны" потребовали уволить Кумана уже сейчас

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов