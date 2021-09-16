Себастьян Аллер признан игроком недели в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Лиги чемпионов/Автор неизвестен
УЕФА назвал лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Этим футболистом стал форвард "Аякса" Себастьян Аллер, забивший 4 мяча в игре со "Спортингом" (5:1).
На награду также претендовали хавбек дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем, нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски и полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку.
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