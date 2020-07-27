Себастьян Хенесс стал главным тренером "Хоффенхайма"

"Хоффенхайм" на официальном сайте сообщил о назначении нового тренера. Им стал Себастьян Хенесс.

Соглашение 38-летнего специалиста с клубом рассчитано до 2023 года.

Хенесс - племянник экс-президента "Баварии" Ули Хенесса. Ранее он тренировал вторую команду мюнхенцев.

"Хоффенхайм" по итогам сезона занял шестое место и выступит в Лиге Европы.

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