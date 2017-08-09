Шведский полузащитник Себастьян Ларссон стал игроком "Халл Сити", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист являлся свободным агентом, успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом однолетний контракт.

32-летний Ларссон ранее выступал за "Арсенал", "Бирмингем" и "Сандерленд". За сборную Швеции сыграл 90 матчей и забил 6 голов. Обладатель Кубка английской Лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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