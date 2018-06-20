Седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 20 июня

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Седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 20 июняСегодня, 20 июня, на Чемпионате Мира в России состоятся очередные три игры. Первыми на "Лужниках" сыграют команды Португалии и Марокко. Вторыми свой матч на "Ростов Арене" проведут Уругвай и Саудовская Аравия. А завершат программу игрового дня сборные Ирана и Испании, поединок которых состоится на "Казань Арене".

Последняя встреча ожидается с особым интересом, так как наставник "красной фурии" Фернандо Йерро, учитывая работу его подопечных на тренировках, наверняка подготовил сюрприз для соперника.

На клубном уровне сегодня могут быть подтверждены переходы Хавьера Пасторе из ПСЖ в "Рому", Андрея Лунина из "Зари" в "Реал", Тома Лемара из "Монако" в "Реал" и Френки Де Йонга из "Аякса" в "Барселону".

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
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