Седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 20 июня

Сегодня, 20 июня, на Чемпионате Мира в России состоятся очередные три игры. Первыми на "Лужниках" сыграют команды Португалии и Марокко. Вторыми свой матч на "Ростов Арене" проведут Уругвай и Саудовская Аравия. А завершат программу игрового дня сборные Ирана и Испании, поединок которых состоится на "Казань Арене".

Последняя встреча ожидается с особым интересом, так как наставник "красной фурии" Фернандо Йерро, учитывая работу его подопечных на тренировках, наверняка подготовил сюрприз для соперника.

На клубном уровне сегодня могут быть подтверждены переходы Хавьера Пасторе из ПСЖ в "Рому", Андрея Лунина из "Зари" в "Реал", Тома Лемара из "Монако" в "Реал" и Френки Де Йонга из "Аякса" в "Барселону".

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