"Седой ты уже дед". Оздоев подшутил над Дзюбой

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев в инстаграме забавно прокомментировал пост своего одноклубника Артема Дзюбы.



Футболист написал 31-летнему нападающему следующее: "Седой ты уже дед".

Ранее сообщалось, что в Дзюбе заинтересован "Тоттенхэм". Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона.



Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 19 июня.

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