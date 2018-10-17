Сегодня игрок "Барселоны" предстанет перед судом

В среду, 17 октября, полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль предстанет перед судом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 31-летнему чилийцу предстоит принять участие в разбирательстве по поводу драки в одном из ночных клубов Мюнхена, участником которой он является.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 17 сентября в прошлом году. Тогда компания Видаля подралась с одним из посетителей развлекательного заведения, которому кто-то бутылкой разбил голову.

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