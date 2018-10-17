Сегодня игрок "Барселоны" предстанет перед судом

Теги артуро видальбарселона

Сегодня игрок "Барселоны" предстанет перед судом

В среду, 17 октября, полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль предстанет перед судом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 31-летнему чилийцу предстоит принять участие в разбирательстве по поводу драки в одном из ночных клубов Мюнхена, участником которой он является.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 17 сентября в прошлом году. Тогда компания Видаля подралась с одним из посетителей развлекательного заведения, которому кто-то бутылкой разбил голову.

Не пропустите: Видаль может перебраться в Серию А. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов