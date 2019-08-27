Сегодня исполнилось 108 лет ЦСКА

Сегодня, 27 августа, исполняется 108 лет футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.

В этот день, в 1911 году, свой первый матч провела команда ОЛЛС, с которого ЦСКА ведет отсчет своей истории.

ЦСКА 13 раз за свою историю становился чемпионом России, 12 раз выигрывали национальный Кубок, 7 раз - Суперкубок.

В нынешнем сезоне ЦСКА с 13 баллами занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.

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