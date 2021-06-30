Сегодня истекает контракт Месси с "Барселоной"
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Контракт аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с каталонским клубом истекает сегодня, 30 июня.
Таким образом, футболист может стать свободным агентом уже завтра, 1 июня.
Ранее сообщалось, что "Барселона" ведет переговоры с аргентинцем о подписании нового соглашения, которое будет действовать до лета 2023 года. Впрочем, на данный момент о продлении сотрудничества не объявлено.
В минувшем сезоне 34-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.
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|Команда
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|О
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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