Сегодня истекает контракт Месси с "Барселоной"

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Сегодня истекает контракт Месси с "Барселоной"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Контракт аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с каталонским клубом истекает сегодня, 30 июня.

Таким образом, футболист может стать свободным агентом уже завтра, 1 июня.

Ранее сообщалось, что "Барселона" ведет переговоры с аргентинцем о подписании нового соглашения, которое будет действовать до лета 2023 года. Впрочем, на данный момент о продлении сотрудничества не объявлено.

В минувшем сезоне 34-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.

Не пропустите: Месси вошел в топ-10 лучших бомбардиров национальных сборных. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

В 23:59:"Месси продлил контракт с Барселоной до лета 2024 года!"

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Мы тебе верим, брат!

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