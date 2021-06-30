Сегодня истекает контракт Месси с "Барселоной"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Контракт аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с каталонским клубом истекает сегодня, 30 июня.

Таким образом, футболист может стать свободным агентом уже завтра, 1 июня.

Ранее сообщалось, что "Барселона" ведет переговоры с аргентинцем о подписании нового соглашения, которое будет действовать до лета 2023 года. Впрочем, на данный момент о продлении сотрудничества не объявлено.

В минувшем сезоне 34-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.

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