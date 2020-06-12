Сегодня итальянский футбол выходит из карантина: почему стартуют с Кубка, а не с Серии "А", какие рекорды побьет Роналду, сможет ли "Лацио" стать чемпионом?

Вечер 12 июня 2020 должен был стать особенным для большинства футбольных болельщиков, но для Италии он должен был иметь еще большее значение. Именно в этот день – то есть сегодня – в Риме должен был состояться матч-открытие Евро-2020, в котором "Скуадра Адзурра" принимала бы сборную Турции. Сейчас всем очевидно, что в запланированную дату никакого футбола на "Стадио Олимпико" не будет, но зато его увидит пустая "Альянц Арена" в Турине. Сегодня "Ювентус" примет "Милан" в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии. Именно громкое дерби исторических соперников официально даст рестарт сезона на Апеннинах. Италия не просто так не пошла по пути остальных европейских топ-чемпионатов. Восстановление сезона матчами Кубка, а не Серии А, имеет несколько стратегических последствий. Прежде всего, удастся в боевых условиях протестировать соблюдения медицинского протокола с минимальным риском благодаря малому количеству матчей – их осталось только три. Во-вторых, это возможность дать болельщикам привыкнуть к просмотру футбола дома, а не на стадионе или в барах и кафе. Этому будет способствовать тот факт, что поединки можно будет посмотреть бесплатно. Права на трансляцию принадлежат государственной компании RAI. Также в Италии не исключают еще одной остановки сезона, но тогда хотя бы один турнир уже будет завершен – финал Кубка запланирован на 17 июня.

Рестарт Серии "А" – большое европейское чудо!

Ни для кого не секрет, что Италия стала одним из главных очагов коронавируса в Европе. Возвращение к нормальной жизни дается очень тяжело, непосредственно это касается и футбола. Далеко не все клубы хотели вновь возвращаться к игре. В частности одиозный президент "Брешии" Массимо Челлино вообще угрожал бойкотом: "Если лига восстановит чемпионат, я не позволю команде играть. Они могут снимать с нас очки, я беру ответственность за это решение на себя. Я не боюсь вылета команды в Серию "В", потому что уверен – наш клуб не обанкротится, и мы вернем себе место в высшей лиге". Однако, уже через месяц риторика функционера изменилась. Он осознал, что без рестарта чемпионата команды испытывают огромные убытки. Стоит понимать, что главная причина возобновлению сезона – финансы. Лига Кальчо стремится минимизировать убытки. Говорят, что главным лоббистом решения о возвращении, был президент "Лацио" Клаудио Лотито. Владелец "орлов" обеспокоен тем, что едва ли не лучший сезон команды за время его правления может сойти на нет, поэтому использовал все свои административные рычаги, чтобы принять необходимое решение. Еще в середине апреля, по информации прессы, больше половины клубов Серии "А" были готовы окончательно завершить сезон, но, в результате, голосование за рестарт завершилось единогласным одобрением.



Если заглянуть в турнирную таблицу, то выясним, что со спортивной точки зрения восстановления сезона тоже необходимо. Продолжается ожесточенная борьба за еврокубки – места с 5-го по 10-ое (если учесть матчи в запасе) разделяют лишь 10 зачетных пунктов. На дне таблицы ожидается ожесточенная борьба за выживание, где откровенным аутсайдером выглядит только "Брешия". Однако, все внимание будет приковано к чемпионской гонке. Впервые за долгое время наблюдается реальная интрига в борьбе за Скудетто – "Ювентус" опережает "Лацио" всего на одно очко. "Орлы" уже даже подверглись критике, поскольку пытались хитрить с подготовкой к возобновлению сезона. Команда Симоне Индзаги начала групповые тренировки раньше, чем это было разрешено, и даже провела закрытый тренировочный матч. Похоже, Лотито готов использовать любые средства, чтобы получить преимущество в готовности игроков. Искушение чемпионством слишком сильно.

Лигу ждет неистовый график и куча травм!

Первый матч после вынужденной паузы в Серии "А" будет сыгран 20 июня – "Парма" приедет в гости к "Торино". Завершить сезон планируют 2 августа. Команды ждет адский график в течение этих 44 дней, ведь в календаре предусмотрены лишь 5 выходных. Поединки будут проходить почти каждый день, чтобы успеть провести 124 матча, которые остались. Единственное, чего удалось достичь профсоюзу футболистов – это минимизировать количество дневных матчей, чтобы не пришлось играть под палящим солнцем. Сейчас планируется, что только пять игр начнутся в 18:15, причем четыре из них будут происходить в более прохладных северных регионах. Исключением станет встреча "Лацио" – "Сассуоло". Лига утвердила два основных временных слота для старта матчей: 20:30 и 22:45. Такой позднее начало не только поможет футболистам спастись от жары, но и имеет коммерческий подтекст. Руководители лиги считают, что это поспособствует удобства зрителей Серии "А" в Северной Америке.

Одним из способов уменьшить нагрузку на команды стало решение о разрешении проводить пять замен по ходу матча. Казалось, подобное решение должно найти понимание у близких к футболу людей, но в Италии это привело к дискуссиям. Легендарный голкипер национальной сборной Дино Дзофф считает, что это станет преимуществом для "Ювентуса": "Ювентус получит преимущество, если будет разрешено проводить пять замен, потому что у них больше силы и глубины состава. Хотя бы это может позволить им взять Скудетто". Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини тоже не был в восторге от увеличения замен, заявив, что это портит футбол: "Это плохая идея. Игра становится искаженной. Мы становимся похожими на баскетбол, это то же самое, что нам позволили бы изменить свой двигатель посреди Гран При. Вообще, какой гений утверждал, что это предотвратит травмы? " Парадокс в том, что именно наставник бергамасков должен больше радоваться увеличению количества возможностей выпустить свежего футболиста. Дело в том, что до вынужденной остановки сезона именно запасные "Аталанты" были наиболее эффективными. Да, Маурицио Сарри чаще всего прибегает к ротации в течение матчей – игроки "Ювентуса", которые начинали поединки на скамейке запасных, суммарно сыграли 1938 минут. Клуб из Бергамо по этому показателю лишь шестой (1598 минут). Однако игроки "Старой синьоры" после выхода на замену забили пять голов, тогда как "Аталанта" здесь уверенно лидирует – 14 забитых мячей. Теоретически, больше всего должен пострадать "Интер". Резервисты Антонио Конте забили всего один мяч (хуже только в СПАЛа (0)). В такой ситуации приходится думать не о борьбе с "Юве" и "Лацио" за чемпионство, а о том, как защитить "бронзу" от посягательств "Аталанты".

Что так у Роналду? И что будет, если все пойдет прахом?

Безусловно, все старания Криштиану Роналду будут направлены на то, чтобы помочь "Ювентусу" одержать победу в чемпионате, но не стоит забывать и о личных амбициях. Разве не для этого он набрал сумасшедшую физическую форму? Результаты тестов футболиста сейчас лучше, чем были до карантина. Сейчас Криштиану занимает второе место в списке бомбардиров Серии "А", на шесть голов отставая от Иммобиле. Лидер "Лацио" тоже говорит о желании скорее выиграть титул, чем личный приз, но форварда сборной Италии мотивирует не только бомбардирская дуэль с Роналду. Иммобиле уже на три гола отпустил вперед Роберта Левандовски в зачете Золотой бутсы-2020, а еще имеет шанс попасть в историю – текущий бомбардирский график Чиро дает возможность побить рекорд результативности Серии "А" за один сезон, который принадлежит Гонсало Игуаину (36 голов). Не исключено, что за развязкой нынешнего сезона в целом и бомбардирской гонки частности тифози смогут наблюдать на трибунах. По крайней мере президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заверил, что организация ведет переговоры с властями страны о возможности частично открыть стадионы для посетителей в середине июля. Понятно, что к конкретике в этом процессе еще далеко, но в FIGC проанализировали эпидемиологическую ситуацию и пришли к выводу, что причины надеяться на ослабление карантинных правил для спортивных мероприятий есть!



В то же время руководство Лиги Кальчо не исключает и страшных сценариев, когда придется снова остановить сезон. Уже окончательно! Накануне завершили розыгрыш Серии "С" – "Виченца", "Реджина" и "Монца" получили повышение в классе. Если не удастся полностью доиграть Серии "А" и "В", то чиновники имеют два варианта итогового распределения мест. План А: плей-офф (за Скудетто и еврокубки) и плей-аут (вылет в Серию "В"). План Б: применение алгоритма, который определит итоговое место команды в турнирной таблице. При этом сами клубы настаивают, чтобы титул чемпиона не доставался никому, если все-таки придется применять алгоритм. Система просто определит участников еврокубков. Как видим, Серия "А" скрупулезно отнеслась к рестарту чемпионата. Итальянская лига последней среди ТОП-5 чемпионатов Европы осуществит рестарт, но сделает это очень продуманно. Пример Германии позволяет надеяться, что качество футбола не должно разительно снизиться. Конечно, не хватает атмосферы, которую создают тифози, но эта жертва стоит спасения сезона. Нам же остается совсем немного подождать, чтобы наблюдать за развязкой самого интересного розыгрыша Серии "А" за очень длительное время.