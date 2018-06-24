Сегодня Лионель Месси празднует день рождения

Сегодня, 24 июня, нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси празднует день рождения.

Одному из лучших игроков в истории футбола, пятикратному обладателю "Золотого мяча" исполняется 31 год.

Месси в течение своей карьеры сыграл 768 матчей, забил 618 голов и выиграл 33 трофея.

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