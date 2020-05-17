"Сегодня мы играем не за трофей, а за нечто большее". Роналду опубликовал ролик с моментами карьеры

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"Сегодня мы играем не за трофей, а за нечто большее". Роналду опубликовал ролик с моментами карьеры

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду присоединился к кампании #PlayForTheWorld (играй за мир) и в инстаграме опубликовал видео своего пути в футболе.

"Сегодня мы играем не за трофей. Мы играем за нечто большее", - подписал ролик португалец.

В видео Роналду говорит: "Я играл для сотен людей. Я играл для тысяч людей. Я играл для миллионов людей. Но сегодня, как и все вы, я играю для 7,8 миллиарда людей. Это наш шанс. Играй за мир".

Напомним, чемпионат Италии прерван из-за пандемии коронавируса. На данный момент игроки тренируются на поле по индивидуальным программам. Ожидается, что в июле удастся возобновить сезон.

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Комментарии

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ivashevich_z

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