Сегодня ПСЖ может принять решение по Неймару

Теги псжнеймар

Сегодня ПСЖ может принять решение по Неймару
Нападающий ПСЖ Неймар прилетел в Париж и проведет беседу со спортивным директором клуба Леонардо, сообщает AS.

На встрече будет обсуждаться будущее бразильца, который хочет покинуть клуб. ПСЖ может согласиться продать форварда, которым интересуется "Барселона" либо отстранить его от работы с командой. Также парижане поступили с полузащитником Адрианом Рабьо, отказавшимся продлевать контракт с клубом. В итоге хавбек потренировался полгода самостоятельно и покинул клуб на правах свободного агента.

Напомним, контракт 27-летнего Неймара с ПСЖ действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар: "Я не супергерой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алжир играет дисциплинировано и слаженно, в матче против Нигерии "лисы" стали фаворитом на победу в КАН: разбираем центральный полуфинал турнира

Алжир играет дисциплинировано и слаженно, в матче против Нигерии "лисы" стали фаворитом на победу в КАН: разбираем центральный полуфинал турнира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов