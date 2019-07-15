Сегодня ПСЖ может принять решение по Неймару



Нападающий ПСЖ Неймар прилетел в Париж и проведет беседу со спортивным директором клуба Леонардо, сообщает AS.

На встрече будет обсуждаться будущее бразильца, который хочет покинуть клуб. ПСЖ может согласиться продать форварда, которым интересуется "Барселона" либо отстранить его от работы с командой. Также парижане поступили с полузащитником Адрианом Рабьо, отказавшимся продлевать контракт с клубом. В итоге хавбек потренировался полгода самостоятельно и покинул клуб на правах свободного агента.

Напомним, контракт 27-летнего Неймара с ПСЖ действует до лета 2022 года.

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