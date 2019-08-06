Сегодня Руни может стать играющим тренером "Дерби Каунти"

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Сегодня Руни может стать играющим тренером "Дерби Каунти"

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни близок к смене клубной прописки, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 33-летний игрок "Ди Си Юнайтед" прилетел в Британию на финальный раунд переговоров с "Дерби Каунти".

Ожидается, что уже сегодня "бараны" объявят о переходе звёздного нападающего, который по совместительству будет играющим тренером.

Руни решил вернуться на родину уже этим летом, чтобы быть ближе к своей семье.

Не пропустите: Руни планирует вернуться в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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