Сегодня сборная России узнает соперников по стыкам квалификации ЧМ-2022: расклады перед жеребьёвкой
Сегодня, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени состоится жеребьёвка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.
Своих соперников узнают 12 команд, в том числе сборная России. Они разделены на две корзины:
Сеянные: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия.
Несеянные: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия.
Жребий определит сначала полуфинальные, а затем и финальные пары. В итоге на чемпионат мира смогут квалифицироваться 3 из 12 претендентов.
Стоит отметить, что сборные России и Украины будут разведены по решению УЕФА.
Таким образом, в 1/2 финала россиянам могут достаться австрийцы, поляки, македонцы, турки или чехи.
Стыки запланированы на 24 и 29 марта 2022 года.
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