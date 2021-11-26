Сегодня сборная России узнает соперников по стыкам квалификации ЧМ-2022: расклады перед жеребьёвкой

Сегодня, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени состоится жеребьёвка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

Своих соперников узнают 12 команд, в том числе сборная России. Они разделены на две корзины:

Сеянные: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия.

Несеянные: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия.

Жребий определит сначала полуфинальные, а затем и финальные пары. В итоге на чемпионат мира смогут квалифицироваться 3 из 12 претендентов.

Стоит отметить, что сборные России и Украины будут разведены по решению УЕФА.

Таким образом, в 1/2 финала россиянам могут достаться австрийцы, поляки, македонцы, турки или чехи.

Стыки запланированы на 24 и 29 марта 2022 года.

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