Сегодня "Сельта" представит Смолова

Сегодня, 4 февраля, "Сельта" представит нового нападающего Федора Смолова. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

⚽️ @smolovfedor_90 ya entrena a tope con sus nuevos compañeros.



En unos minutos se presenta ante los medios en @ASedeRCCelta. ¡Sigue la rueda de prensa en directo a través de nuestro perfil de Instagram!



▶️ https://t.co/VUMxDsNVT6 pic.twitter.com/Yf8j8qIiWD — RC Celta (@RCCelta) February 4, 2020

Отметим, что российский футболист успел дебютировать за испанскую команду в матче 22-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (0:1), выйдя на замену на 78-й минуте.

Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего футболиста у "Локомотива" за 600 тысяч евро с опцией выкупа в конце сезона за 10 миллионов.

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