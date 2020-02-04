Сегодня "Сельта" представит Смолова

Теги валенсиясельта вигофедор смолов

Сегодня "Сельта" представит Смолова

Сегодня, 4 февраля, "Сельта" представит нового нападающего Федора Смолова. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отметим, что российский футболист успел дебютировать за испанскую команду в матче 22-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (0:1), выйдя на замену на 78-й минуте.

Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего футболиста у "Локомотива" за 600 тысяч евро с опцией выкупа в конце сезона за 10 миллионов.

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