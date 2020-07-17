Сегодня Сетьен и Бартомеу обсудят кризис в "Барселоне"

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Сегодня Сетьен и Бартомеу обсудят кризис в "Барселоне"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу сегодня, 17 июля, встретиться с наставником команды Кике Сетьеном, утверждает ESPN.

По данным источника, функционер и специалист обсудят кризис, сложившийся в каталонском клубе. Отметим, "Барселона" заняла 2 место в чемпионате Испании, не сумев догнать мадридский "Реал".

Капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси после ряда неудач клуба заявил, что считает команду слабой.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Уже все фаны умоляют - по тихому избавьтесь от Лео ... Кляп в рот и в лес ...

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lesnovsky

Обсуждать надо было по ходу сезона... А сейчас надо гнать обоих...

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