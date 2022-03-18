Сегодня состоится жеребьёвка 1/4 финала еврокубков: подробности

Теги лига чемпионов уефалига европы уефа

Сегодня состоится жеребьёвка 1/4 финала еврокубков: подробности

Сегодня, 18 марта, в швейцарском Ньоне пройдут сразу три церемонии жеребьёвки - Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций.

Жребий определит четвертьфинальные и потенциальные полуфинальные пары вышеуказанных турниров.

Жеребьёвка ЛЧ стартует в 14:00 по московскому времени, ЛЕ - в 15:30 мск, ЛК - в 17:00 мск.

Участники Лиги Чемпионов - "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Бавария", "Реал", "Вильярреал", "Атлетико" и "Бенфика".

Участники Лиги Европы - "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Брага", "Рейнджерс", "Барселона", "Айнтрахт", "Вест Хэм" и "Лион".

Участники Лиги Конференций - "Лестер", "Марсель", ПСВ, "Буде-Глимт", ПАОК, "Славия" (Прага), "Рома" и "Фейеноорд".

Не пропустите: УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов