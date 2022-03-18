Сегодня состоится жеребьёвка 1/4 финала еврокубков: подробности

Сегодня, 18 марта, в швейцарском Ньоне пройдут сразу три церемонии жеребьёвки - Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций.

Жребий определит четвертьфинальные и потенциальные полуфинальные пары вышеуказанных турниров.

Жеребьёвка ЛЧ стартует в 14:00 по московскому времени, ЛЕ - в 15:30 мск, ЛК - в 17:00 мск.

Участники Лиги Чемпионов - "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Бавария", "Реал", "Вильярреал", "Атлетико" и "Бенфика".

Участники Лиги Европы - "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Брага", "Рейнджерс", "Барселона", "Айнтрахт", "Вест Хэм" и "Лион".

Участники Лиги Конференций - "Лестер", "Марсель", ПСВ, "Буде-Глимт", ПАОК, "Славия" (Прага), "Рома" и "Фейеноорд".

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